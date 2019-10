Chiariello: "Inter-Juve sarà decisiva solo per il Napoli che insegue"

Durante la diretta di "Punto Nuovo Show" è andato in onda l'editoriale di Umberto Chiariello: "Sul Derby d'Italia una cosa è certa: questa partita non sarà decisiva per le due squadre che scenderanno in campo! Sarà decisiva per chi insegue e farà solo capire il rapporto di forza delle due formazioni. L'Inter rispetto la Juve è più indietro. E' la partita di Lukaku e Lautaro Martinez contro Higuain e Cristano Ronaldo. Conte non vuole complimenti ma punti, ed ha fatto vedere una squadra con anima e gioco mentre Sarri sta cambiando la sua pelle diventando l'uomo del Rombo del trequartista. Comunque finisca l'importante è che da dietro non si guardi la targa."