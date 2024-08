Chiariello: "Mercato pazzesco, i soldi li abbiamo noi! Ora tocca a te Conte"

Umberto Chiariello, giornalista, sul suo profilo X ha parlato del calciomercato estivo del Napoli: "È arrivato pure Billy Gilmour e sono 8 i nuovi acquisti, Caprile incluso. Il Napoli ha speso 148,5 (+10 di bonus) milioni di euro, + altri 20 per Antonio CONTE e il suo staff. Questa montagna di soldi il Napoli li ha tirati fuori tutti tranne che la metà di Lukaku che ha pagamento biennale.

Il Napoli ha ceduto 6 calciatori di cui solo 1 a titolo definitivo e solo 1 con obbligo di riscatto, ricavando 12,5 milioni di euro. IN TOTALE IL NAPOLI È FUORI DI 156 MILIONI DI EURO + BONUS. Resta sul groppone Mário Rui che rischia di andare fuori rosa. E si attende last minute che Folorunsho vada in prestito alla Lazio. Neanche voglio nominare il mistero Osimhen che sembra rimanere da separato in casa e dopo che sono volati gli stracci. Nulla di fatto infine per l’esterno destro, cosa che ha portato alla conferma di Zerbin: è mancato l’ultimo tassello. Ma resta un mercato pazzesco, incredibile, unico nel suo genere in vent’anni di presidenza di DE LAURENTIIS, che conferma la bontà, la forza gestionale del Napoli e soprattutto l’ambizione di tornare subito al vertice. Gli altri fanno campagne faraoniche a cambiali in cinque comodi anni o essenzialmente con svincolati. Noi no, ci mettiamo il cash: perché I SOLDI CE LI ABBIAMO NOI! Vai col sigaro e un whisky scozzese. Tocca a te ora, Sir Lancillotto CONTE!".