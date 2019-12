Chiariello: "Mercato straordinario, ma sul rendimento i conti non tornano"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Dobbiamo attendere poco per l'esordio di Gennaro Gattuso perché la partita col Parma si avvicina. Il Napoli di Sarri con il 4-3-3 aveva un centrocampo diverso con Jorginho regista, in attacco gli interpreti sono gli stessi. Adesso il centrocampo ha Zielinski come sostituto di Hamsik, Fabian è il grande acquisto dell'anno scorso. Da un punto di vista del mercato, tutto straordinario, dal punto di vista del rendimento i conti non tornano. Vediamo se questo nuovo 4-3-3 soddisfarà gli occhi di tutti".