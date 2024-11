Chiariello: "Non ci sono più soldi, a gennaio solo un centrale in prestito! Ma occhio a Zirkzee..."

vedi letture

Oggi su CRC, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno. Di seguito le parole di Umberto Chiariello: "Oggi Antonio Conte confida su pochi uomini nonostante la rosa sia ampia. Sui difensori centrali ci conta poco, a centrocampo l’unica alternativa è Gilmour. In attacco le alternative sono Simeone, Neres e Ngonge. Raspadori è ormai ai margini.

Se a dicembre ci trovassimo nelle condizioni di lottare con l’Inter per lo scudetto, Conte avrà altre alternative? Ci sarà un altro terzino sinistro? Non ci sono più soldi e c’è un disperato bisogno di un difensore centrale.

La rosa verrà completata a giugno, credo che arriverà solo il difensore centrale in prestito a gennaio! Se non vinciamo lo scudetto quest’anno, potremo essere competitivi l’anno prossimo! Se miglioriamo la fase offensiva fino in fondo, avremo qualche chance in più anche quest’anno, ma ci sono ancora tante cose su cui lavorare.

Ve lo dico: attenzione alla situazione legata a Zirkzee! È una situazione intrigante. Se fossi nella dirigenza del Napoli, non me la farei sfuggire!".