Chiariello non ci sta: “Gaetano ce l’avevamo in casa: perché spendere 16mln per Elmas?”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21 e mosso qualche critica ad alcune mosse di mercato del Napoli: “C’è un ragazzo che è un 2000 e sta vincendo un campionato da protagonista in Serie B e parlo di Gaetano. Era uno dei migliori talenti della Primavera, ma in tutta Italia. Kulusevski valeva Gaetano. L’Atalanta l’ha valorizzato, l’ha mandato al Parma, poi è andato prima alla Juventus e poi al Tottenham per una cifra blu. Oggi si parla di Kulusevski come uno dei migliori Under 23 d’Europa perché è in continua crescita. Noi Gaetano lo stiamo ammazzando. A Cremona gioca indifferentemente in due ruoli: nei due di centrocampo o nei tre dietro la punta. Noi adesso vogliamo riportare Gaetano a Napoli? Allora spiegatemi se abbiamo Gaetano perché abbiamo speso 16 milioni per Elmas che aveva appena un anno in più e giocava in Turchia”.