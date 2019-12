Chiariello: "Non solo Ancelotti, anche Sarri può finire sulla graticola"

Non ci sarebbe soltanto Carlo Ancelotti a rischio nella prossima giornata di campionato, ma anche a Torino non sono tutti convinti di continuare con Sarri. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto e ne ha parlato Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo:

“Fine settimana non banale con un doppio scontro tra romane e le due in vetta. Non è semplicemente un confronto di alta classifica, un modo per capire se questo campionato potrà riservare emozioni maggiori del previsto. Ad inizio stagione si era parlato di varie fasce: la prima con Napoli, Juve e Inter, un'altra con Atalanta, Roma, Lazio e Milan, ma Milan e Napoli sono scomparse. Per il resto sono state rispettate, sono tutte lì con la Roma al posto del Napoli. Conte e Sarri chiamati ad un banco di prova molto importante. Chi può finire sopra la graticola oltre Ancelotti è Mr.Sarri, attenzione, adesso è il momento tuo".