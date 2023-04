Chiariello: "Per una volta spero che la Juve vinca le prossime due, non voglio vincere a Udine"

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso di Campania Sport su Canale 21, ha parlato dell'1-1 del Napoli come la Salernitana.

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso di Campania Sport su Canale 21, ha parlato dell'1-1 del Napoli come la Salernitana: "Per una volta spero che la Juventus vinca le prossime due partite e che gli azzurri pareggino la prossima. Mi auguro che la partita decisiva per il Napoli di Luciano Spalletti sia quella contro la Fiorentina. Sinceramente non mi andrebbe di prendere lo scudetto a Udine".