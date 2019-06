Chiariello: "Sarri non è un traditore come Higuain ma ferisce l'incoerenza. Da oggi sarai il amato nemico"

"Sapevo che Sarri sarebbe andato alla Juve (tenuto all’oscuro Zola). Scelta professionale che ci sta per uno che solo 7 anni fa era esonerato a Sorrento.

Per me non è un traditore come Higuain per le modalità, ma mi ferisce l’incoerenza. Da oggi sarai mio amato nemico (sportivo)". Così su Twitter il giornalista di Canale 21 Umberto Chiariello commenta il passaggio alla Juventus di Maurizio Sarri.

