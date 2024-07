Chiariello: "Se Osimhen resta a Napoli motivato non ce n'è per nessuno!"

Umberto Chiariello è intervenuto a Canale 21 a Tutti in Ritiro: "Se a Napoli rimane Osimhen motivato signori non ce n'è per nessuno e ci mettiamo una cosa sul petto che si chiama scudetto. Per il Napoli non è possibile fissare una deadline perché tutto è nelle mani dell'agente Calenda. Ma vi ricordo che il Napoli due anni fa ha vinto lo scudetto con Raspadori e Simeone che nelle prime due giornate ancora non c'erano e con tante critiche per il mercato incompleto. Ormai chiudere le operazioni a campionato iniziato non è più una cosa strana".