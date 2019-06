Chiariello si infervora: "Insigne volevano buttarlo via, era il male del Napoli"

“Lo volevate buttare, doveva andare via, era diventato colui che incarnava il male del Napoli? Lorenzo Insigne non è tutto ciò". Parla così su Radio CRC Umberto Chiariello: "Non è che dopo 3 gol in nazionale sia diventato un fenomeno, ma rimane ciò che abbiamo sempre detto: il talento italiano più forte della sua generazione. Avete visto Chiesa reduce da una stagione devastante con la Fiorentina? Bernarndeschi della Juventu? Belotti, Pavoletti, Pinamonti, Immobile o Kean? No, il talento del calcio italiano lo capisce solo chi è stato un grande talento: Roberto Mancini. L'unico che ha capito che in nazionale non aveva trovato il giusto spazio, Roberto Mancini ha consegnato la 10 a Insigne e gli ha detto "Gioca dove sai giocare tu". Questa nazionale è volata grazie ai colpi di Lorenzo Insigne, è patrimonio nostro e vogliamo buttarlo via?”.