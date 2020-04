Chiariello: "Si sparge la voce di Cavani, ma non ci sarebbe più spazio per Mertens..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Parliamo di cose concrete, De Laurentiis vorrebbe finire il campionato arrivando a date anche molto lontane pur di finire campionato e coppe. Nel frattempo il Napoli corrisponde a giocatori e dipendenti lo stipendio di febbraio, per quello di marzo si vedrà con i sindacati. Caccia al centravanti, c'è Immobile e qualcuno sparge la voce di Cavani che torna ogni estate. Dovesse accadere una cosa del genere, non c'è più spazio per Mertens ed il suo rinnovo. Dobbiamo attaccarci i fatti, bando alle voci".