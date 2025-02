Chiariello smentisce: "Ma quali tensioni ADL-Conte! Era negli Usa, ha lasciato tutto a Manna!"

Nel corso di Buongiorno Napoli su Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello è stato interrogato da un ascoltatore anche sui rumors Conte-De Laurentiis: "Rapporti rovinati tra Conte e ADL? Ma in base a cosa, sono cose che non conoscete. De Laurentiis a gennaio era a Los Angeles e non ha proprio proferito parola. Ha lasciato il mandato a Manna e Conte, con Chiavelli a controllare contratti e conti, ma mai come stavolta non è intervenuto. Perché Conte dovrebbe prendersela con De Laurentiis?".