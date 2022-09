Chiariello: "Spalletti dimostri che il Napoli è all'altezza delle ambizioni suggerite dal mercato estivo"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Cosa significa giocare la Champions League? Il primo significato è da scovare nel teorema di Galliani che viene dal mondo dell’edilizia ed è solito utilizzare termini di quel settore: la Champions ‘cuba’ punti al campionato, nel senso che ne toglie; il secondo è quello della stanchezza psicofisica, viaggi, pernottamenti, impossibilità di prepararsi tutta la settimana; il terzo aspetto è quello psicologico: le squadre sono fatte di agonismo, tecnica, tattica, ma soprattutto di autostima. Ieri la Juventus giocando a Parigi in 20’ ha preso due gol da Mbappè di pregevole fattura e ciononostante esce con grande autostima dal Parco dei Principi. Allegri l’ha detto che il Benfica è il loro vero avversario, ma torneranno da Parigi a petto in fuori. Lo stesso discorso deve farlo il Napoli: dopo il gioco messo in campo con la Lazio, che ha eliminato la brutta prestazione con il Lecce, anche questa sera deve scendere con la massima consapevolezza di sé per poter uscire -al di là del risultato- col petto in fuori e portarsi l’autostima lungo il campionato. Il Maradona sarà ribollente di tifo e Spalletti dovrà dimostrare che questo Napoli è all’altezza delle ambizioni che il mercato estivo suggerisce".