Chiariello: "Squadra costruita per le corde di Gattuso. Allan è fondamentale..."

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello in merito alla prossima gara degli azzurri col Cagliari: "A Cagliari giocheranno Allan e Koulibaly? Allan fondamentale a centrocampo, con Demme finalmente avremo una cerniera e il Napoli può pensare ad un baricentro più alto. Se Insigne non gioca, Lozano è forzatamente ai box, Politano è mancino ma gioca al posto di Callejon, potrebbe essere riconfermato Elmas. Oggi si parla di Gattusismo, neologismo inutile ed inesistente. I grandi 'ismi' sono di gente che non ha giocato al calcio: fateci caso. Gattuso ha schemi derivanti da tanti anni di calcio, è un mediano che ama le squadre che remano, pedalano. Questo Napoli è costruito nelle corde di questo tecnico, mi auguro e mi aspetto che si evolva".