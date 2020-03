Chiariello su ADL: "Bello scenda in campo per la solidarietà. Nei giorni scorsi mi ero lamentato..."

Il giornalista Umberto Chiariello ai microfoni di Canale 21 ha commentato la notizia di De Laurentiis che è pronto a sostenere il lavoro del dottor Ascierto: "Sono contento di apprendere questa notizia, in questi giorni mi ero lamentato per non aver sentito la voce del calcio Napoli che mi sembrava importante. De Laurentiis che scende in campo in prima persona per la solidarietà lo trovo bello e doveroso".