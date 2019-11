Chiariello: "Tante parole e pochi fatto caro Ancelotti! Col Milan centrocampo inedito..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chieriello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Oggi i temi di riflessione diventano più pregnanti perché si va verso la gara e c'è Milan-Napoli da attenzionare. Intanto Ancelotti perde la pazienza, con Rizzoli sul VAR si è afferrato di brutto, infatti Rizzoli ha ammesso gli errori. Nel frattempo la Gazzetta dedica una pagina al buon Lozano, il quale prova a prendersi Napoli in uno schema di gioco a lui più confortevole. Centrocampo inedito: Elmas, Zielinski e Fabian; in avanti Lozano con Mertens e Insigne, non credo Callejon giocherà. Penso però che Lozano possa esprimersi solo lì, è un'ala, ha anche un bel cross. Ancelotti furioso, Lozano che deve prendersi il Napoli, Napoli che deve tornare a prendersi il 4-3-3, il centrocampo che è stretto. Tante parole e pochi fatti, caro Carletto".