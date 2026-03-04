Chivu, occhiolino a Trevisani e poi tira in ballo Conte: “Noi unici cog… c’è chi non parla mai”

Dopo lo 0-0 col Como nella semifinale d'andata di Coppa Italia giocata al Sinigaglia, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è stato pescato in uno sfogo in sala stampa prima di parlare con i giornalisti. Nel video, diventato virale sui social in queste ore, si vede l'allenatore sorridere ed esordire con una provocazione: "Parlo solo qui, con il primo studio, non con gli altri", poi ritratta: "Più interviste faccio e meglio è" (con un occhiolino al telecronista Mediaset Trevisani vicino a lui, ndr.). "No, non voglio un premio e nemmeno voi dovreste averlo. Sì che c'è, lo so. Più faccio e più vi fanno i complimenti". (Trevisani prova ad abbracciarlo, bisbigliandogli qualcosa, ndr.).

"Siamo noi gli unici coglioni. C'è gente che non parla mai", così si chiude il video. Il riferimento è presumibilmente al tecnico del Napoli Antonio Conte, che ultimamente evita spesso di presentarsi in conferenza stampa prima delle partite degli azzurri. Un atteggiamento reiterato nel tempo, che evidentemente deve aver fatto innervosire almeno in parte Cristian Chivu. Anche l'Inter però ha attuato spesso questa pratica in passato, visto che per anni Inzaghi saltava come e più di Conte gli appuntamenti pre-partita ufficiali.