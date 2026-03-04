Crasson su De Bruyne: "Vuole decidere il ritmo della squadra, sottopunta può rendere di più"

Bertran Crasson, ex calciatore belga del Napoli, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Romelu è un grande uomo e un grande giocatore, purtroppo ha avuto quel brutto infortunio e con De Bruyne non sono riusciti ad aiutare a rivincere lo scudetto. Lo sport però regala sempre emozioni, questo gol all’ultimo minuto contro il Verona regala un’esplosione di gioia. Si vive per questi momenti. De Bruyne lo vedo bene a centrocampo o sottopunta. Sappiamo tutti che Kevin chiede sempre il pallone tra i piedi, vuole decidere il ritmo della squadra. Con le sue qualità di ultimo passaggio e la precisione del suo tiro in porta, secondo me sottopunta potrebbe rendere un po’ di più.

Il Belgio? In difesa siamo giovani, abbiamo un ottimo portiere. C’è una nuova generazoione con Courtois, De Bruyne e Lukaku che fanno da chioccia.

Garcia? Per lui è una prima esperienza come Ct della Nazionale, all’inizio è andato così e così. Ha scoperto che qui ci sono due comunità forti, c’è una pressione diversa rispetto ad un allenatore di club. Adesso va un po’ meglio”.