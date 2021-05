Christillin spaventa Agnelli: "Juve, Real e Barcellona rischiano tanto per la questione Superlega"

Evelina Christillin, membro di FIFA e UEFA, ha parlato a Radio Anch'io Sport sulle frequenze di Radio Rai: "Non so come andrà a finire la corsa Champions in Serie A, Milan e Napoli sulla carta hanno qualcosa in più ma vedremo all'ultimo giro. La Juve è quella messa peggio ma vedremo, i rossoneri hanno l'Atalanta, a cui faccio i complimenti, e non sarà facile. È tutto da vedere".

Tra poco ci sarà un importante consiglio Federale dove parteciperà.

"Sì, non ho diritto di voto perché parteciperò come membro internazionale. Si sta discutendo sul possibile tetto sugli stipendi dei giocatori, ma non da ora, i conti sono sotto gli occhi di tutti. Molti club sono in difficoltà e gli stipendi sono un tasto molto dolente, anche se ancora non si è arrivati a una decisione. Questa settimana si saranno anche consiglio e congresso della FIFA per il calcio internazionale. Non si può pensare solo si aumentare i ricavi, devono essere contenuti i costi. Ci sono alcune proposte per il pagamento dilazionato degli stipendi ma dobbiamo trovare una soluzione, altrimenti rischia di saltare il banco, e di conseguenza il calcio".

Ha l'impressione che la FIFA voglia aumentare lo spettacolo? Cosa vuol dire?

"Credo di interpretare le parole di Infantino e non penso che si possa pensare solo di aumentare il numero di partite. Forse serve qualche regola meno impattante sul modello di gioco ma sono cose che decide l'IFAB. Se si torna a parlare di fuorigioco, calci di rigore e cose del genere significa che si sta andando verso quella direzione".

Ha parlato di recente con Andrea Agnelli in merito alla vicenda Superlega?

"Non l'ho sentito, mi ha mandato un messaggio per la mia rielezione alla FIFA ma per il resto no. Faccio parte della UEFA e non cambio idea rispetto a ciò che ho detto in passato e ribadito da tanti. L'ordinamento sportivo della UEFA è chiaro, se uno sta fuori non può partecipare alle varie competizioni. I tre club che non si sono tiratui fuori dalla UEFA avranno ripercussioni, non so quale sia la durata di questi tempi ma vedremo cosa diranno i tribunali. Da juventuna tengo le dita incrociate".