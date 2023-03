Ciaschini: "Napoli gruppo coeso e di qualità, Spalletti è stato bravo in un aspetto"

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice allenatore di Carlo Ancelotti.





In Serie A nessuno ha la continuità del Napoli? “ Il valore delle squadre viene perfettamente rispecchiato dalla classifica. Il Napoli, al di là della sconfitta contro la Lazio, sta dimostrando tutto il suo valore. E’ una squadra equilibrata e forte anche in alcuni singoli di assoluto valore. Bisognerà mantenere soltanto costante la concentrazione, per ben figurare nelle due competizioni ”.

Il calcio italiano offre segnali di ripresa nelle competizioni europee? “ Il calcio italiano sta facendo molto bene. Soprattutto a livello organizzativo le nostre squadre sono tra le migliori in Europa. Basti pensare alla debacle del Liverpool contro il real. I club italiani, invece, ritrovano un certo equilibrio ”.

Segreto di questo Napoli? “Quando si ottengono certi risultati c’è sempre la coincidenza di diversi fattori. Tra essi le capacità gestionali di una società brava nel sostituire calciatori eccellenti. L’allenatore, poi, è stato bravo a fornire il gruppo di un sistema efficace, avvalendosi della disponibilità e qualità di un gruppo coeso”.

Possesso palla utile al successo? “E’ una statistica che può essere attuata al meglio dalle squadre che godono di un alto tasso tecnico. Parliamo di un atteggiamento che permette di aggredire con maggiore incisività e costanza l’avversario. In tal senso, tenere palla senza aggredire l’avversario non è utile quanto avere in esso una finalità. Deve sempre indurre a ricercare spazi e uomini, tendendo sempre alla finalizzazione”.

Napoli verso il tricolore? “Non dico nulla perché conosco la scaramanzia dei napoletani. Potete prevedere il mio pensiero…”.

Previsioni sulla lotta Champions? “L’Inter ha il potenziale per arrivare in Champions. Le altre se la giocano, con L’Atalanta che dimostra maggiore continuità rispetto alle altre. Proprio la discontinuità è un comune denominatore delle contendenti, che rende tutto in bilico sino alla fine”.