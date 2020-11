Ciaschini sorpreso: "Non mi aspettavo che Napoli e Milan potessero giocarsi il campionato"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex collaboratore di Ancelotti: "Non mi aspettavo che Milan e Napoli potessero giocarsi il campionato. Direi che è una partita molto importante, Gattuso ci terrà molto a fare bella figura. Sono due delle squadre migliori del campionato, si affronteranno a viso aperto. Moduli uguali? Il Milan gioca con Ibrahimovic che fa da punto d'appoggio, entrambe certamente cercano palla a terra e inserimento dei centrocampisti. Sono curioso di vedere il duello tra Ibrahimovic e Koulibaly. Ibra oltre ad avere forza fisica ha grande qualità tecnica, può fare colpi in qualsiasi momento. Si sente ancora un ragazzino. Osimhen? Può essere un'arma in più ma anche Petagna sta dimostrando di essere un giocatore di valore. Emerson Palmieri? Giocatore di qualità e valore, può portare una crescita a livello tecnico-tattico".