Cigarini dimentica Lobotka: "Migliori play? Calhanoglu e Vitinha, poi c'era Verratti..."

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Sui social ha fatto discutere tra i tifosi del Napoli l'intervista a Sky Calcio Unplugged di Luca Cigarini, ex calciatore, il quale parlando dei migliori playmaker in circolazione non ha citato Stanislav Lobotka. "Hakan Calhanoglu lo metto sicuramente, poi chiedo un aiuto a voi... Manuel Locatelli non si avvicina molto alle mie caratteristiche, mentre Marco Verratti aveva tutte le doti possibili e immaginabil. Poi c'è Vitinha che è qualcosa di clamoroso. Mio figlio gioca a calcio, quando mi chiede di vedere qualche mio video gli dico di vedere quelli di Vitinha perché è molto meglio".

Il regista rimane un ruolo con poche alternative:

"Penso che quel ruolo, come quello del numero dieci, siano un po' accantonati nel sistema calcio. Quando giocavo io, senza scomodare Andrea Pirlo, c'era gente come Fabio Liverani, Gaetano D'Agostino, che in questo calcio sarebbero un punto di domanda viste le richieste attuali che ci rendono di difficile collocamento".