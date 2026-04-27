Di Michele ricorda: "Il mio gol più bello? Nel derby di coppa contro il Napoli"
David Di Michele, ex attaccante della Salernitana, ai microfoni di LiraTv ha raccontato la sua esperienza in maglia granata e l'incrocio con il Napoli. Queste le sue parole: "La mia squadra avrebbe potuto ambire all'Europa League. C'erano individualità fortissime e un gruppo incredibile. Il gol più bello resto quello nel derby con il Napoli in Coppa Italia. Fare doppietta e con un pallonetto meraviglioso fu un ricordo piacevole. Rimpianti? Il gesto nella partita con la Pistoiese: segnai da 35 metri e andai sotto la tribuna a zittire alcuni tifosi che mi dicevano parolacce. Quel gesto ha incrinato il mio rapporto con la tifoseria. Poi però tutto è rientrato anche a suon di gol e prestazioni. Il legame che c'è e indissolubile. Ho un amore incredibile per Salerno: hanno dato più loro a me che io a loro".
Sull'effetto dello stadio Arechi:
"Ho tantissimi ricordi: alla prima di campionato in casa nell'anno della serie A con il Milan era stracolmo, pieno. Avevo la pelle d'oca nel riscaldamento. Il tifo salernitano parla da solo. Ho avuto la fortuna di viverlo sulla mia pelle ed è differente da chi vede la sfida in tv. E' stato sensazionale: non c'era un posto libero".
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