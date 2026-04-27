Di Michele ricorda: "Il mio gol più bello? Nel derby di coppa contro il Napoli"

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"Fare doppietta e con un pallonetto meraviglioso fu un ricordo piacevole. La mia squadra avrebbe potuto ambire all'Europa League"

David Di Michele, ex attaccante della Salernitana, ai microfoni di LiraTv ha raccontato la sua esperienza in maglia granata e l'incrocio con il Napoli. Queste le sue parole: "La mia squadra avrebbe potuto ambire all'Europa League. C'erano individualità fortissime e un gruppo incredibile. Il gol più bello resto quello nel derby con il Napoli in Coppa Italia. Fare doppietta e con un pallonetto meraviglioso fu un ricordo piacevole. Rimpianti? Il gesto nella partita con la Pistoiese: segnai da 35 metri e andai sotto la tribuna a zittire alcuni tifosi che mi dicevano parolacce. Quel gesto ha incrinato il mio rapporto con la tifoseria. Poi però tutto è rientrato anche a suon di gol e prestazioni. Il legame che c'è e indissolubile. Ho un amore incredibile per Salerno: hanno dato più loro a me che io a loro".

Sull'effetto dello stadio Arechi:

"Ho tantissimi ricordi: alla prima di campionato in casa nell'anno della serie A con il Milan era stracolmo, pieno. Avevo la pelle d'oca nel riscaldamento. Il tifo salernitano parla da solo. Ho avuto la fortuna di viverlo sulla mia pelle ed è differente da chi vede la sfida in tv. E' stato sensazionale: non c'era un posto libero".