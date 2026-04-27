Il bordocampista di Napoli-Cremonese: "Conte energico! Ha detto una cosa a Elmas..."

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"Circondato da voci che riguardano la sua permanenza, ma sul 4-0 a Elmas gli ha detto che doveva fare gol. È un maniaco sotto ogni aspetto

Federico Sala, giornalista DAZN e bordocampista di Napoli-Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale nel corso di Un Calcio alla Radio. Queste le sue parole: "Il bordocampo del Maradona è il migliore di tutta la Serie A, sei attaccato e davvero bello lavorare lì. Cosa ho percepito da Napoli-Cremonese? Tanta energia da parte di Conte, in una stagione ormai conclusa. Antonio Conte è ancora molto cattivo, concentrato e energico. Circondato da voci che riguardano la sua permanenza, ma sul 4-0 a Elmas gli ha detto che doveva fare gol. È un maniaco sotto ogni aspetto.

Sul rigore di McTominay? Stavo cercando di capire proprio cosa volesse fare Giovane. McTominay ha preso subito il pallone. Giovane si è girato in panchina per cercare un appiglio o un segnale di fumo, ma non è arrivato. Conte e la panchina preferisce che decidano in campo. Futuro Conte? Non credo che abbia deciso. L'anno scorso mi sembrava che volesse mollare, ma quest'anno penso che voglia restare. Perché credo che ci siano poche alternative sulla scacchiera, bisogna capire la Nazionale, ma occhio a Ranieri per la panchina dell'Italia. E oggi alternative tra club per Antonio Conte non ce ne sono. Credo che poi abbia voglia di giocarsela in Champions, magari con alcune dinamiche che riesce ad aggiustare. Ad oggi ho serissimi dubbi che Lukaku resti. Penso che Conte resti sulla panchina del Napoli per giocarsela in Europa".