Luis Enrique su Kvara: "Anche qui lo chiamiamo Kvaradona, un bel soprannome dato a Napoli"

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Nel momento più caldo della stagione europea, Khvicha Kvaratskhelia si conferma protagonista con il Paris Saint-Germain, trascinando la squadra a suon di prestazioni di alto livello in Champions League. Alla vigilia della semifinale contro il Bayern Monaco, il talento georgiano è stato al centro dell’attenzione anche in conferenza stampa.

A esaltarlo è stato il suo allenatore Luis Enrique, che non ha nascosto l’ammirazione: “Anche io Kvara lo chiamo ‘Kvaradona’, ci scherziamo tanto, è un bel soprannome che ci siamo portati da Napoli”. Un paragone importante, che richiama inevitabilmente il legame con l’esperienza italiana del giocatore. Ma il tecnico spagnolo è andato oltre l’aspetto tecnico, sottolineando anche il valore umano dell’ex Napoli: “Kvara non è solo quello che fa in campo, ma quello che trasmette come persona”.