Giaccherini vota Italiano: "Il Napoli lo ha cercato e può essere la piazza giusta"

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"Secondo me il ciclo di Italiano a Bologna è finito. Per lui può essere arrivato il momento di guardare a squadre con un blasone più importante"

Emanuele Giaccherini, ex calciatore e oggi commentatore tv, è intervenuto ai microfoni di DAZN e tra i vari temi ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me il ciclo di Italiano a Bologna è finito. Lui ha fatto un grande lavoro alla Fiorentina e ha Bologna: ha giocato la Champions, ha vinto una Coppa Italia e quest'anno si è reso protagonista di un percorso straordinario in Europa League nonostante forse sia mancato qualcosa contro l'Aston Villa. Il rammarico è per il percorso in campionato, dove è mancata continuità. Anche per lui può essere arrivato il momento di guardare a squadre con un blasone più importante e avere stimoli in più".

Cosa ne pensi della possibilità di vedere Vincenzo Italiano al Napoli?

"II Napoli lo ha cercato più volte e può essere la piazza giusta. Poi non è detto che debba restare per forza in Italia, ci sono tante squadre anche all'estero".