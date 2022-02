Ciro dei The Jackal: "Il Napoli è l'amore della mia vita. Mio padre pianse nel '98"

Ciro Priello, il Ciro dei The Jackal, da buon napoletano è un grande tifoso del Napoli e racconta la sua fede in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli è l’amore della mia vita, mi permette di staccare dagli impegni familiari e lavorativi e sono contento che, dopo tanto tempo, mi prenda ancora così tanto. Spero non passi mai.

Prima volta allo stadio? Una sconfitta in casa contro la Roma, ero bambino, mi portò mio padre all’allora San Paolo. Non conoscevo nemmeno i nomi dei giocatori. Poi ho avuto i primi beniamini, mi viene in mente Igor Protti, più avanti Jankulovski o Mancini tra i pali. Sono cresciuto con un Napoli meno ambizioso di quello di oggi e ricordo le delusioni di mio padre: una delle poche volte in cui l’ho visto piangere è stata quando siamo retrocessi in Serie B, nel 1998".