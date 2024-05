Clamoroso Galeone: "ADL farebbe di tutto per portare Allegri a Napoli"

"L'esonero immediato di Allegri non sarebbe giusto". Così ai taccuini de 'Il Giornale' Giovanni Galeone, allenatore e mentore di Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus sta vivendo le battute finali del suo secondo ciclo bianconero. "Le critiche che gli hanno rivolto a volte le ho trovate ingenerose, se si considera che Max si è trovato a gestire, da solo, situazioni davvero pesanti. Credo che il gesto verso Giuntoli vada interpretato con la voglia di gioire solo con il 'gruppo squadra'. E poi il carattere passionale di Max lo conosciamo...", ha detto.

Sulle possibilità future di Allegri, questa l'idea di Giovanni Galeone: "Lo vedrei bene in Premier League. Anche se in Italia De Laurentiis farebbe di tutto per portarlo a Napoli. Io sono nato a Napoli e la amo. Accettai la panchina dopo che Carletto Mazzone era andato via per la disperazione. Ma fu un errore: la situazione era fuori controllo. Oggi il Napoli è un grande club. E Max un grande allenatore...".