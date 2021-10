Clamoroso Rocchi: "Giornata ottima per arbitri, gare bellissime anche per merito loro"

L'ex arbitro Gianluca Rocchi, oggi designatore per i campionati di Serie A e Serie B, ha parlato a Radio Rai dopo le tante polemiche di ieri soprattutto legate all'utilizzo del Var in Inter-Juventus, col contatto Dumfries-Alex Sandro al centro dei dibattiti: "Ho deciso di fare questo piccolo intervento per dire che noi non ci tiriamo indietro da eventuali errori, peraltro di ieri sono assolutamente soddisfatto, una giornata ottima per noi.

Stiamo assistendo a partite bellissime ed è anche merito degli arbitri: col rientro del pubblico e un campionato molto competitivo diventa più difficile anche per noi, ma abbiamo fatto una scelta puntando su un gruppo giovane e sono contento di come ha approcciato le gare, spero continuino su questa strada".