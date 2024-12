Clamoroso sfogo Ds Roma: "Altro che giallo, Lukaku su Svilar era da rosso! Meritiamo rispetto!"

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini del Corriere dello Sport in edicola oggi per analizzare le prime giornate del campionato e quanto accaduto in merito alle decisioni arbitrali: "Italiano, francese, comme vous le souhaitez, come preferisci. L’italiano lo sto studiando, in certi momenti è fondamentale essere chiari e non interpretabili. Lavoro in Italia e mi scuso per il ritardo». Segue lunga, articolata e abbastanza movimentata disamina di quelli che si definiscono banalmente “casi, o torti, arbitrali”. «In questa stagione la Roma ne ha subìti sette accertati, riconosciuti dalle principali testate nazionali e dalle moviole televisive», attacca Ghisolfi. «Nonostante ciò, il club ha sempre evitato di esasperare i toni della polemica, anche per non concedere alibi alla squadra in un momento tecnico particolare»", si legge.

La decisione della società è stata dunque quella di intervenire dopo un periodo complesso: "Ecco, spudorati. Crediamo di averlo dimostrato in questi quattro anni. Io sono arrivato da pochi mesi, ma mi sono fatto un ripasso della gestione americana. Ci preoccupiamo solo di noi stessi e speriamo che, essendo buoni, bravi e spesso silenziosi, qualcuno non si diverta mettendoci i piedi in testa... La società ritiene di dover tutelare la propria immagine e quella dei propri tesserati salvaguardando gli interessi dei tifosi, che sono sempre in prima linea e riempiono l’Olimpico. Errori e disfunzioni arbitrali di questa portata rischiano di compromettere una stagione intera e di produrre un grave danno economico".

Sei proprio convinto che Lukaku dovesse essere espulso?

"Convintissimo. Giallo il primo fallo su Celik e rosso diretto, non secondo giallo, su Svilar".



Ma se gli arbitri stessi si dividono sul secondo episodio.

"Era rosso... Ripeto, la Roma ha sempre rispettato gli arbitri e le istituzioni, ma non è stata ripagata con la stessa moneta".