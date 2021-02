Clemente di San Luca: "Gattuso non ha attaccato ADL, basta con la comunicazione ispirata al moralismo d'accatto"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto il Professor Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli: "Ci dobbiamo porre quattro domande su quello che è accaduto in queste settimane attorno al Napoli.

1) È un bene o un male per il Napoli? È un male senza discussioni!

2) Perché e come è successo? I fatti sono un po’ diversi da come sono stati raccontati, Gattuso non ha attaccato De Laurentiis, si è difeso, e senza offendere, rispondendo alle domande incalzanti e malevoli dei giornalisti di Sky.

3) Chi ha ragione? In generale nessuno, perché entrambi non hanno fatto il bene del Napoli. In particolare, però, ha ragione Gattuso, perché esprime ed è fedele a valori e principi che trascendono gli ambiti specifici... valori esistenziali che sento di condividere: onestà, trasparenza, verità, impegno, determinazione e volontà. Detesto l’ipocrisia. Giudico un disvalore quello che molti commentatori considerano un valore: la comunicazione ispirata al falso perbenismo e al moralismo d’accatto.

4) Che fare, per il bene del Napoli?Fossi in De Laurentiis non avrei dubbi. Starei veramente al fianco di Gattuso, non in maniera apparente e tutto sommato formalistica. E dichiarerei apertamente che condanno tutti coloro che mestano nel torbido, quando non offendendo in maniera volgare, diffondendo mezze notizie, insinuando dubbi e cattivi pensieri, solo per dar forza alle loro opinioni”.