Clemente di San Luca: "Se offrono 150mln ad ADL e 10 a Osimhen, ma chi può rifiutare?"

Il giurista Guido Clemente di San Luca è intervenuto a Radio Marte: "De Laurentiis non ha mai cambiato di una virgola la sua gestione, e questo è anche apprezzabile, perché per esempio sarebbe stato peggio per noi avere Gaucci, buon’anima, a capo del club. In ogni caso lui non rappresenta la città, non è un presidente con anima azzurra, è un ottimo imprenditore.