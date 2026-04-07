Clemente Russo: "Credo allo Scudetto! Napoli-Milan? L'ha spaccata Conte coi cambi"

vedi letture

L'ex pugile e tifoso del Napoli non ritiene il campionato chiuso ma ammette: "L'Inter è una grandissima squadra e ha 7 punti di vantaggio"

Clemente Russo, ex pugile e tifoso del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Mediaset nel corso di Pressing per parlare della corsa al titolo in Serie A e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni: "L'Inter è una grandissima squadra, nessuno può pensare che può perdere uno scudetto con sette punti di vantaggio sulla seconda. L'unica cosa che porta a pensare questo sono le tre partite precedenti a quella contro la Roma. Napoli-Milan? Con Alisson Santos e Politano, Conte ha spaccato la partita. Serviva velocità e imprevedibilità, cosa che Giovane non era abituato a dare. lo credo tantissimo allo scudetto, ci credono tantissimo i tifosi napoletani e soprattutto la squadra".

Le statistiche: Napoli superiore, Milan impalpabile in attacco

I numeri certificano una partita equilibrata ma risolta dai dettagli. Il Napoli ha controllato il pallone con il 52.6% di possesso contro il 47.4% del Milan, producendo 10 tiri complessivi (3 in porta) contro i 7 dei rossoneri (1 nello specchio). Sul fronte degli expected goals il divario è a favore degli azzurri che hanno chiuso con 0.75 xG contro i soli 0.47 del Milan, uno dei valori più bassi stagionali per i rossoneri. Quattro i calci d'angolo per la squadra di Conte, tre per quella di Allegri; Milinković-Savić ha dovuto compiere solo una parata, Maignan due. Una gara di attese e duelli a centrocampo, decisa da un singolo guizzo di qualità nel momento giusto