Cobolli Gigli su CR7: “Ero contrario al suo acquisto. Senza di lui la Juve può ottenere grandi risultati”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: “Devo ammettere che sono sempre stato contrario all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. Io sono per una Juve che giochi di squadra. Sono fiducioso e credo che senza il portoghese la squadra di Allegri potrà avere un gioco di squadra importante e ottenere grandi risultati in campionato e in Champions”.