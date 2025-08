Podcast Colantuono: “Napoli e Inter in pole, poi il Milan! Chiesa? Lo prenderei. E con Conte…”

vedi letture

Mister Stefano Colantuono è stato ospite di TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri.

Napoli, Chiesa potrebbe andare bene come esterno?

"Certo, è un giocatore forte. Però non mi piace parlarne, perché poi a fine agosto escono fuori altri nomi".

I tecnici danno una lista di nomi ai ds?

"Diciamo delle indicazioni tecniche e poi con il ds si fa una piccola griglia dopo che questo ha trovato dei profili".

Lei riprenderebbe uno come Chiesa?

"Se hanno puntato gli occhi su Chiesa, hann oavuto dei feedback positivi, altrimenti non lo cercherebbero. E' un giocatore che prenderei io, perché al di là degli infortuni che ha avuto è forte. Potrebbe essere una sfida allettante. E poi lì c'è Antonio Conte, che recupera tutti (ride, ndr)".

Cosa direbbe a Lookman?

"Percassi è stato chiaro. C'erano degli accordi chiari per la partenza, a partire da una squadra non italiana da non andare a rafforzare. Se gli accordi c'erano, non capisco tutti questi problemi. Ora le condizioni le detta l'Atalanta. Se vorrà andare a rafforzare l'Inter, giusto che lo faccia ma alle sue condizioni. E Lookman deve capire che gli accordi vanno rispettati".

Si cercano tanti esterni ora?

"Torna di moda il 4-3-3? C'è anche il 3-4-3, mentre nel 3-4-2-1 sono più trequartisti. Si cercano giocatori che saltano l'uomo".

Chi mette dietro il Napoli ad oggi?

"Le solite note. L'Inter sarà lì col Napoli, perché sono state le più forti lo scorso anno, poi subito dietro il Milan, visto che è tornato Allegri e ha tante frecce al suo arco. Poi posso immaginare la Roma, la Lazio, visto che è tornato Sarri e nonostante non possa fare mercato ha una buona rosa. Sarà un campionato molto interessante. Vedo bene anche la Fiorentina. E chiaramente la Juventus".

La Juve di Tudor: è stato sbagliato il mercato o non sono stati valorizzati bene alcuni giocatori?

"Chi si siede lì ha sempre grandissime responsabilità. Sarà tutto da vedere, Tudor è arrivato in corsa, lo farei lavorare bene. Per me la Juve è una buona squadra, ha giocatori interessanti e vedremo cosa potrà fare. Lavorare dal ritiro è un'altra cosa rispetto dall'entrare in corsa. Poi non sappiamo cosa faranno ancora sul mercato".

Roma, condivide la scelta sul capitano di Gasperini? E su Dovbyk che dice?

"Non credo che Gasp abbia bocciato Dovbyk, per fare un campionato importante credo voglia un altro giocatore oltre a lui. Per me può essere adatto al gioco di Gasperini. Ha giocato con Zapata, molto simile a lui. Se a Roma avranno pazienza, Gasperini ha bisogno di tempo. Se ci saranno difficoltà non ci si dovrà fare prendere dallo scoramento. Gasperini poi arriva. Sulla scelta del capitano, anche io ho fatto così in passato. Certo, la prende chi ha più presenze ma deve essere titolare".

Atalanta, Juric una scommessa?

"Penso che abbiano fatto la scelta giusta. E' un discepolo di Gasperini, conosce bene la sua filosofia. Lo farà con le sue idee però. Il modo di fare calcio è molto simile, per cui credo che la scelta sia stata fatta per questo. Negli anni ha ceduto i pezzi migliori l'Atalanta ma li ha sostituiti bene. Bisogna fidarsi, perchè l'Atalanta non sbaglia mai".