Collovati: “5-1 del Napoli è un messaggio a chi si era illuso col non gioco di Allegri"

Fulvio Collovati, ex difensore che con l'Italia ha vinto il Mondiale dell'82, ha espresso il suo parere a Rai Sport sulla Juventus dopo il 5-1 del Napoli:

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, ex difensore che con l'Italia ha vinto il Mondiale dell'82, ha espresso il suo parere a Rai Sport sulla Juventus dopo il 5-1 del Napoli: "Questa partita è un messaggio agli illusi che si erano illusi dopo 8 vittorie consecutive in campionato per l'espressione del non gioco di Allegri. Tutto è venuto fuori al Maradona: le differenze del mercato, degli uomini, degli acquisti e delle scelte dei due allenatori".