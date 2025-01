Collovati attacca Kvara: "Senza riconoscenza! Chi lo conosceva 3 anni fa?"

vedi letture

Presente negli studio della 'Domenica Sportiva', il campione del mondo Fulvio Collovati ha duramente criticato Kvicha Kvaratskhelia per la decisione di lasciare il Napoli a stagione in corso: "Non ha assolutamente avuto riconoscenza verso la società che l'ha valorizzato. Tre anni fa nessuno sapeva chi fosse: lui è stato anche bravo, ma quest'anno ad esempio non si sta esprimendo sui suoi livelli".