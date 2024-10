Collovati duro: "La criticità è Lukaku! È stato il peggiore e ha fatto una settimana di sosta"

Nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, è intervenuto l'ex calciatore campione del mondo Fulvio Collovati: "Io dico: le criticità sono nelle prestazioni negative inaspettate di Kvaratskhelia e Lukaku. E' possibile che dopo una settimana di sosta, una partita che il Napoli aspetta e in cui fa effettivamente i punti, un giocatore che addirittura non è andato in Nazionale è stato il peggiore in campo?".