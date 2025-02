Collovati: “Ho una sola cosa da rimproverare a Conte”

Fulvio Collovati, intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero, ha parlato della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà sabato pomeriggio contro l’Inter: “Napoli-Inter? I nerazzurri hanno giocato, nelle ultime quattro giornate, due volte in casa e altre due fuori con due sconfitte a Firenze e con la Juventus. Io ho visto entrambe le gare di San Siro e la squadra di Inzaghi ha fatto tanta fatica, nonostante le vittorie, sia contro il Genoa che contro la Fiorentina. Avete visto la Juventus di ieri sera con l’Empoli? Ebbene l’Inter ha perso contro questa squadra, quindi non parliamo di una formazione invincibile. Anzi, i nerazzurri in questo momento sono in difficoltà. Questo va detto sia ai tifosi che ai calciatori azzurri.

Che modulo adotterà il Napoli? Sono convinto che Conte utilizzerà il 5-3-2 e andrà a specchio contro il suo avversario. Parlerà con i suoi giocatori e li metterà di fronte alle loro responsabilità. I gol subiti nelle ultime gare? Non è una questione di modulo, ma di testa, di gambe e mentalità dei calciatori. Se dovesse arrivare una sconfitta, gli azzurri non penserebbero più allo Scudetto. Una vittoria, al contrario, darebbe carica e consentirebbe di giocarsela fino alla fine. Nel centrocampo nerazzurro, il vero motore dei nerazzurri, due calciatori su tre non stanno benissimo: Calhanoglu è appena rientrato da un infortunio, poi abbiamo Mhkitaryan. L’unico elemento molto in forma è Barella. In difesa, invece, quello che sta meglio è Dumfries, A sinistra invece Dimarco sta rifiatando un po’.

Parole di Manna? Io a Conte, che ho elogiato per il lavoro sul campo e su altri aspetti, ho rimproverato solo una cosa: la comunicazione. Parlare di obiettivo qualificazione alle coppe europee non è la cosa giusta da fare se vuoi dare la giusta motivazione alla squadra. Discorso infortuni? Mi sono fatto una domanda anche io, anche Juve, Milan o Atalanta hanno avuto defezioni ma giocano anche le competizioni europee. Io penso, anche se non ne ho certezza, che Conte sprema molto i suoi uomini durante la settimana sia a livello fisico che mentale. È ovvio che qualcosa rischi di pagarlo a lungo andare”.