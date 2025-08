Collovati: “Lookman? Il Napoli non prende giocatori come lui, ma altri profili”

vedi letture

Ospite nella trasmissione "#Nonsolomercato" in onda su Rai 2, l'ex difensore di Inter e Milan Fulvio Collovati ha detto la sua sul caso Lookman: "Ormai diventa una prova di forza, da parte dell'Atalanta: io comunque condivido ciecamente la presa di posizione di Percassi e del club. E' ora di finirla, questo trattamento l'Atalanta non lo meritava dopo averlo valorizzato. E ti dirò di più: io a 50 milioni, un giocatore di 28 anni non lo prenderei! Può fare un anno buono, due, ma è un rischio".

Sull'ipotesi Lookman-Napoli: "Il Napoli non prende giocatori di questo tipo, ma giocatori che vanno valorizzati, penso ad Anguissa o Kvaratskhelia".

Su Vlahovic: "La Juventus è ricattata, o lo vende o l'anno prossimo lo perde a zero. Quindi deve scendere a patti e darlo via a 25-30 milioni. Lo stesso Vlahovic non credo fosse entusiasta della gestione Allegri ai tempi della Juve, però adesso le opzioni sono poche e il Milan è tra queste".