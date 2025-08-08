Collovati: "Scudetto? Napoli in pole. Si sta cementando, altri club sono in metamorfosi"

L'ex difensore Fulvio Collovati, Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, ha rilasciato una intervista a Libero nel corso della quale ha parlato del campionato che sta per iniziare e di altri temi caldi legati al pallone.

Sulla lotta Scudetto: "Se in pole c'è il Napoli? Certo, si sta cementando acquisto dopo acquisto, le altre squadre sono in una situazione di metamorfosi. Conte ha chiesto un mercato sontuoso? E De Laurentis lo sta accontentando. Antonio si è sentito rassicurato sin dall’arrivo di De Bruyne e, poi, da quelli di Beukema e Lang. Sogno Champions? Calma. La Champions è un qualcosa di diverso dal campionato e le sorprese sono all’ordine del giorno. Chi l’avrebbe detto che il PSG vincesse in quel modo?".

Sulla vicenda Lookman: "L’Inter sta tenendo una posizione corretta ma l’Atalanta è brava a fare muso duro. Basta con questi ricatti dei procuratori e degli stessi giocatori. Inzaghi all'Al-Hilal? D’accordo i soldi ma l’avrei fatto a 60-65 anni di finire in Arabia, lui ne ha solo 49".

Sulla crisi del calcio italiano e della Nazionale: "Metterei una regola rigida: nelle partite di campionato, ci dovrebbero essere sempre cinque italiani. Bearzot poteva scegliere fra 30-35 giocatori titolari nei club. E li faceva migliorare anche come uomini, in nazionale".