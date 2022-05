Collovati: "Se Allegri considera positiva la sua stagione figuriamoci Spalletti"

L'ex calciatore Fulvio Collovati è intervenuto a 'Febbre a 90' su Vikonos Web Radio/Tv.

L'ex calciatore Fulvio Collovati è intervenuto a 'Febbre a 90' su Vikonos Web Radio/Tv: “Se consideriamo che si è arrivati in Champions, la stagione del Napoli è positiva, la giudica Allegri alla Juve figuriamoci Spalletti, ma l’occasione era più unica che rara. Penso alle gare con Fiorentina, Roma ed Empoli, sarebbero addirittura bastati 6 punti. Se a Milano parlano di suicidio dell’Inter, anche il Napoli l’ha fatto, purtroppo. Un’occasione come questa non torna più, perché il prossimo anno magari torna la Juve, ci sono le milanesi, e dal punto di vista tecnico ritengo anche che alcuni giocatori andranno sostituiti. Ci sono tanti punti interrogativi, e a Napoli allora si è in una situazione in cui sì, il terzo posto va bene, ma il rammarico è enorme…Ora il Milan è favorito, inizialmente pensavo che lo scudetto lo vincesse l’Inter, poi è arrivato il Napoli. Teoricamente al Milan può bastare il pari con l’Atalanta poi l’ultima ha il Sassuolo e non credo avrà grossi problemi. L’Inter avrà il Cagliar, gara certamente non facile. In coda il Venezia ha qualche chances, il Genoa ha vinto con la Juve, vincendo a Napoli può sperare… le sfavorite sono loro, poi il Cagliari. Complimenti alla Salernitana che sta facendo un miracolo, se avesse vinto contro i sardi si sarebbe salvata.

Questo è un campionato al ribasso, è vero, ma l’incertezza è bella. Vero che il nostro campionato è cambiato, è sceso di livello: anni fa, quando ero al Genoa, dovevamo affrontare il Napoli di Maradona e Careca. In riunione con il professore Scoglio, lui disse che avremmo giocato a zona: con capitan Signorini per fortuna convincemmo il mister a marcarli a uomo… Con le regole di oggi Diego e Antonio farebbero 30 gol a campionato, le squadre finirebbero sempre in 8-9 uomini. Oggi i difensori non sanno come posizionarsi, sono anche condizionati dalla tecnologia. Nei settori giovanili proprio da lì”.