Collovati sicuro: “Koulibaly? Se arriva un’offerta importante, per me va via”

L'ex calciatore Fulvio Collovati è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il Napoli cambierà molto e Koulibaly potrebbe anche andare via, qualora arrivasse un’offerta. Koulibaly è un difensore richiesto, non è facile trovarne uno del suo livello. Anche De Ligt ieri ha commesso degli errori. Se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile, il presidente non direbbe di no. Ne sono convinto. Sono convinto che il Napoli abbia perso un’occasione più unica che rara per lo scudetto, ma il campionato di Spalletti resta positivo. Allora cosa dovremmo dire di Allegri? Il Napoli ha raggiunto il terzo posto e adesso il problema sarà il futuro. Bisognerà sostituire degnamente chi va via. Ostigard? E’ un difensore che può far parte di una squadra che disputi la Champions. E’ un giocatore da serie A, l’ho visto giocare, fisicamente è imperioso. E’ molto potente”.