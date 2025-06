Collovati: "Vi do una primizia: Spalletti-Osimhen alla Juve dopo il Mondiale"

Fulvio Collovati, ex calciatore della Nazionale, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Non Solo Mercato', in onda su Rai 2, nel corso della quale si stava discutendo anche del futuro di Luciano Spalletti, dopo l'ultima partita disputata sulla panchina della Nazionale:

"Vi do una primizia. Dopo il Mondiale per Club Spalletti diventerà il nuovo allenatore della Juventus e Osimhen andrà con lui e diventerà il nuovo centravanti bianconero. Ha rifiutato l'Al Hilal, una squadra che gli dava tanti milioni di euro. Faccio i complimenti a Osimhen, perché non tutti rinunciano a certe cifre. Ma ci sarà un motivo se li avrà rifiutati, no?".