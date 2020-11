Colomba: "Gattuso tornerà al 4-3-3. Osimhen? Prenda spunto da Ibrahimovic"

Durante “Il Sogno Nel Cuore” è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore del Napoli. “Ieri il Napoli mi è parso un po’ appannato – ha detto Colomba a Radio Crc – merito anche del Sassuolo. Avevo già visto il Sassuolo a Bologna, dove ho potuto ammirare una squadra che viene fuori alla distanza con il suo palleggio. L’unico difetto del Sassuolo è che spesso concede qualche palla gol di troppo. Il Napoli ha provato a sbloccare il risultato, ma una volta in svantaggio ha pagato un po’ di stanchezza fisica e mentale”.

Infatti, secondo Colomba “non è facile competere sia in campionato sia in Europa League. La coppa ti permette di ruotare gli uomini a disposizione, ma quando questo non è sorretto dai risultati, puoi incappare in qualche difficoltà di troppo”. Come quelle incontrate da Osimen. “Osimhen – ha detto Colomba a Radio Crc – ha già fatto vedere cose importanti. Gli manca, però, il colpo risolutivo. Prenda spunto da Ibrahimovic, che a 39 anni fa ancora la differenza in zona gol”. Infine, secondo Colomba, il Napoli è ancora alla ricerca di equilibrio. “Lungi da me muovere critiche a Gattuso – ha chiuso Colomba a Radio Crc – ma credo che torni al centrocampo a tre, sacrificando un uomo importante in zona d’attacco. D’altra parte non possono mica giocare tutti contemporaneamente. Varrebbe la pena inserire una delle quattro stelle del Napoli a gara in corso, soprattutto quando bisognerà scardinare le difese più organizzate”.