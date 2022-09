Colomba su Raspadori: "Ha la tecnica per essere determinante anche contro il Liverpool"

"Le scelte le farà Spalletti, ma Raspadori si è imposto a livello nazionale e internazionale".

© foto di Federico De Luca

A 'Radio Punto Nuovo', nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Franco Colomba: "Osimhen non è un giocatore qualsiasi, è uno scattista ed è il volto del Napoli. Se ha un problema muscolare non bisogna rischiarlo, anche se la gara è da tutto per tutto. Quella col Liverpool può essere anche la gara di Simeone, che a livello motivazionale sarebbe una gara ideale per lui.

Raspadori alternativa a Osimhen? Le scelte le farà Spalletti, ma Raspadori si è imposto a livello nazionale e internazionale, ha la tecnica per essere determinante anche contro il Liverpool".