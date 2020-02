Colonnese: "La crisi non è finita, si prendono ancora troppi gol. Sui recuperi dei big..."

L'ex difensore Ciccio Colonnese ha detto la sua ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito agli ultimi risultati del club azzurro: “La crisi non è finita. Anche se il Napoli ha vinto con la Sampdoria, squadra molto dura, non è ancora la squadra di una volta, perché prende ancora troppi gol".

RECUPERI - "La difesa deve essere migliorata, non si possono prendere gol troppo facilmente. La squadra è migliorata dal punto di vista del gioco. I nuovi arrivi stanno portando un valore aggiunto, anche se deve recuperare i big, come Koulibaly, Allan".

RITORNO ALLE ORIGINI - "Di Lorenzo deve tornare nel suo ruolo, sulla fascia destra. Sta facendo bene da centrale ma ci sono dei meccanismi naturali che il Napoli ha con Koulibaly centrale e Di Lorenzo esterno”.