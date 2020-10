Colonnese: "Napoli migliorato, potrà lottare per lo scudetto fino alla fine"

Francesco Colonnese, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è migliorato molto quest'anno, sono convinto che potrà lottare per lo scudetto fino alla fine. Non vedo l'ora di vedere una partita che si preannuncia bellissima con l'Atalanta, che è una squadra che sta facendo molto bene ed un'altra candidata al titolo in Serie A".