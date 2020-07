Colonnese: "Napoli può fare il colpaccio a Barcellona. Scudetto? Sembra quel Napoli-Juve del 2018..."

Francesco Colonnese, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Barcellona qualcosa ha perso, quindi il Napoli può fare il colpo perché ha dalla sua un momento positivo. Stasera contro l'Atalanta sarà un bel banco di prova perché il Napoli affronta la squadra più in forma del campionato. Agli azzurri servirà una grandissima prestazione per fare risultato. Lazio-Juve? Mi sembra di rivedere la battaglia tra i bianconeri e il Napoli di Sarri di due anni fa".