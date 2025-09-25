Colonnese: "Napoli squadra europea, anche fisicamente Ma deve fare switch mentale"

L’ex difensore di Napoli e Inter Francesco Colonnese è intervenuto nel corso di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno a livello di infortuni ne sta avendo troppi. Ha qualità pazzesche quindi dispiace questa sua fragilità. La battuta fatta da Conte lunedì effettivamente enuncia stupore, perché che un calciatore così forte si fermi così frequentemente stupisce. A Milano giocherà Hojlund, conoscendo Conte cambierà poco. Per caratteristiche credo che giocatori più rapidi possano avere più facilità rispetto alle qualità fisiche della difesa del Milan.

Il Napoli è forte ed è una squadra europea, soprattutto dal punto di vista fisico. Ma deve migliorare anche nella gestione mentale, resettando subito le partite e proiettandosi subito a quella successiva. Se fa questo switch mentale, considerando la forza della sua rosa con calciatori importanti, può diventare davvero molto forte anche in Europa dove la testa conta molto”.